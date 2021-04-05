Ученик николаевской общеобразовательной школы № 36 Никита Борисенко триумфально завоевал 3 медали на всеукраинском чемпионате по бразильскому джиу-джитсу.

Об этом передает управление образования Николаевского горсовета.

Соревнования Ukrainian National Challenge проходили в столице Украины, на них спортсмен занял призовые места в трех категориях, за что и получил наградные медали.

Напомним, 20-летняя саблистка из Николаева Валерия Проченко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров, который проходит в Каире в Египте.