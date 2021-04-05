В Сумах патрульные полицейские не будут пускать на центральные улицы города людей без масок .

Об этом сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко, передает пресс-служба горсовета.

Мэр города поручил начальнику отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему нахождения патрульных постов.

— Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали — за отсутствия маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например на ул. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Воскресенская, ул. Горького и др., — сказал Александр Лысенко.

Он выразил надежду, что это поможет людям понять, что когда из дома выходишь, надо взять с собой маску.

— Ведь другого пути нет — или вакцинация, или маски, социальная дистанция и дезинфекция, — сказал мэр.

Как сообщалось, сегодня, 5 апреля, первый будний день с тех пор, как городская комиссия по ТЭБ и ЧС ввела новые ограничения на перевозки в общественном транспорте в Николаеве. Люди не могли уехать на работу, на остановках образовались очереди, а патрульная полиция продолжает дежурить на дорогах.