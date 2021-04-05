Депутат Николаевского городского совета и директор ООО «Артель» Дмитрий Иванов намерен построить в Николаеве новую набережную около Варваровского моста и соединить ее с «8 причалом».

Об этом он рассказал в интервью «Свідок.ІНФО».

Новую набережную планируют соединить с «8 причалом», так как на сегодняшний день он уже благоустроен и принимает посетителей.

— Построив новую набережную, мы соединим ее с этим популярным местом. На новой набережной появятся мелководные фонтаны для детей, доступы к реке, всевозможные малые архитектурные формы, детские площадки. На набережную смогут причалить низкие лодки — несколько мест для их швартовки мы предусмотрели, — поделился планами директор «Артели».

Изначально проект подразумевался как частный, однако его инициаторы готовы принять потенциальную помощь городских властей.

— Этот проект мы задумали как частный — мы инвесторы, но территория, в дальнейшем, будет принадлежать городу. Городская власть даст добро на изготовление нами соответствующих проектов и мы их сделаем. Если горсовет или кто-либо захочет нам помочь — мы будем очень признательны, — добавил Дмитрий Иванов.

Руководитель «Артели» рассказал, что протяженность набережной будет около 550 метров, туда смогут ходить речные трамваи и катера, а также откроются новые заведения. Кроме того, впереди предстоят работы по расчистке дна реки от песка. Это необходимо для того, чтобы к берегу новой набережной могли причаливать суда и яхты.

— Новая набережная будет идти в створ с 8 причалом. От существующего берега она уйдет от 55 до 70 метров. Если вы обратили внимание, возле моста абсолютное мелководье – меньше метра, метр. Мы сделали бурение и выяснилось, что нанесен слой песка толщиной в 6 метров. Сейчас в эту часть акватории лимана невозможно зайти на судах и яхтах и ее надо чистить, а после чистки песок снова будет намываться, поэтому должна быть подпорная стенка, которая не даст сползать песку в воду. Причал, показанный на визуализации, будет защищать стоянку яхт от северного ветра и «задуваемого» мусора — будет одновременно и волнорезом. В момент проведения дноуглубления весь песок мы планируем переместить на новую набережную — он будет служить отличным уплотнительным материалом, — пояснил Дмитрий Иванов.

Он предположил, что на полную реализацию проекта может уйти до двух лет.

— Проект по максимуму может быть реализован за два года. В первый год должны сделать хорошее дноуглубление, намыть территорию, затем уже сверху провести коммуникации, оборудовать фонтаны и так далее. Самое главное сначала сделать дорожки, проходы, а затем уже заняться благоустройством, — сказал Дмитрий Иванов.

Однако, существует ряд нюансов для реализации данного проекта. Один из них — проблема права распоряжения участком реки. Как рассказал директор «Артели», вода на предполагаемой территории объекта принадлежит Кабмину.

— В прошлом году мы подали в управление архитектуры документы и они внесли эту территорию в зону рекреации. Теперь проект развития должны утвердить. Только потом мы должны утвердить вопрос с водой и двигаться дальше. Ранее я уже разговаривал в горисполкоме со специалистами, если делать все по новому закону «О государственно-частном партнерстве», то на подготовку документов, в некоторых случаях, уходит до 4 лет: это и сессии, и согласования, проектирования, экспертизы, — рассказал Дмитрий Иванов.

Также он рассказал, что у мэра Николаева Александра Сенкевича существует перспективный план сделать в Николаеве огромную набережную от нижнего бульвара Адмирала Макарова до Варваровского моста.