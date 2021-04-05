В первом квартале 2021 года в бюджеты всех уровней жители Николаевской области заплатили больше 3,3 миллиардов гривен налогов и сборов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

В государственный бюджет плательщиками области уплачено больше 1,5 миллиардов гривен, в местные бюджеты — более 1,8 миллиарда гривен, что на 115,1 миллиона гривен грн больше поступлений аналогичного периода 2020 года.

Лидерами среди основных источников формирования государственного бюджета являются: налог на добавленную стоимость — 681,5 миллионов, налог на прибыль — 266,7 миллиона гривен.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиардов гривен.