В детских садах Николаева зарегистрирован 91 случай заболевания коронавирус: 74 больных — работники учреждений, 17 — воспитанники. На самоизоляции находится 50 групп в 34 учреждениях дошкольного образования.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского горсовета.

Отмечается, что в 22 группах 12 детсадов после завершения срока самоизоляции восстановлен образовательный процесс.

Ученики 1-11-х классов 68 школ города находятся на дистанционном обучении. Также 104 ученика городских школ и 111 человек персонала имеют подтвержденный диагноз COVID-19. В Николаевском муниципальном академическом колледже болеет один работник.

В учреждениях профессионально-технического образования болеют 6 учеников и 8 работников (Высшее профессиональное училище № 21, Николаевский профессиональный промышленный лицей, Николаевский профессиональный машиностроительный лицей, Николаевский профессиональный лицей торговли и ресторанного сервиса).

Напомним, по состоянию на утро 5 апреля в Николаевской области зарегистрировано 287 новых случаев COVID-19, выздоровели больных за сутки — 139, летальных случаев — 21.