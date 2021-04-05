С 8 апреля в Николаеве отдел обработки обращений граждан «Колл-центр 1588» меняет контактный номер телефона. Об аварийной или другой ситуации в городе можно будет сообщить по телефону — (0512) 751 588.

Как информирует Департамент ЖКХ Николаевского горсовета, номер пришлось поменять в связи с изменениями номерного фонда оператора. Там также предупредили, что первое время на старой линии будет работать переадресация.

В Департаменте ЖКХ напомним, что звонок на «Колл-центр 1588» — не единственный способ связи с коммунальными службами.

«Колл-центр 1588» работает и в сети на сайте https://callcenter.mkrada.gov.ua/ и по другим телефонам: (0512) 533 588; (095) 003 1588; (093) 170 1588; (067) 460 1588

— Также можно скачать на мобильный телефон одноименное приложение, зарегистрироваться и иметь возможность сообщать соответствующие службы о городских проблемах, и заодно отслеживать прогресс в их решении, — рассказали в Департаменте ЖКХ.

Ранее сообщалось о том, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.