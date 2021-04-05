Исследователи из Университета Брауна в США создали схему, которая передает сигналы мозга на компьютер без проводов.

Об этом информирует Корреспондент со ссылкой на Independent.

Испытания проводились с помощью технологии BrainGate с передатчиком, подключенным к моторной коре головного мозга. Это дало возможность парализованным пациентам управлять планшетным ПК со скоростью проводных систем.

— Мы продемонстрировали, что эта беспроводная система функционально эквивалентна проводным системам, которые были золотым стандартом, – утверждает доцент кафедры инженерии Джон Симерал.

Кроме этого, новая система отмечается простотой в использовании. Люди с травмами спинного мозга в возрасте 35 и 63 лет тестировали ее дома без утруднений.

— Благодаря этой системе мы можем наблюдать за активностью мозга из дома в течение длительного времени, что раньше было почти невозможно, – подытожил руководитель клинического исследования BrainGate Ли Хохберг.

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