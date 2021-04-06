Больше всего жителей планеты волнуют проблемы глобального потепления, конфликты и дискриминация.

О соответствующих результатах опроса ЮНЕСКО сообщает Служба новостей ООН.

— В опросе, который получил название Мир в 2030 году, приняли участие 15 тысяч человек. Интерес к нему проявили в первую очередь молодые люди - 57% респондентов на момент проведения опроса не исполнилось и 35 лет, — говорится в сообщении.

Так, согласно опросу, 67% землян обеспокоены глобальным потеплением и стремительным исчезновением видов фауны и флоры.

Вторая по значимости глобальная проблема, по мнению жителей планеты, – это конфликты и насилие. На третьем месте дискриминация и неравенство, на четвертом – недостаток воды, продовольствия и жилья.

Что касается решения мировых проблем, ключ к нему, как заявили многие респонденты, – в хорошем образовании. Большинство жителей планеты также думают, что для решения глобальных задач необходимо международное сотрудничество. Однако лишь 25% опрошенных верят в то, что страны смогут договориться друг с другом.

Спецпосланница генсекретаря ООН в Мьянме Кристин Шранер-Бургенер предупредила, что в Мьянме, где произошел госпереворот, возрастает вероятность гражданской войны.