Глава Николаевской облгосадминистрации сообщил, что о выходе региона из красной зоны речи не идет, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

— Мы еще повышаем наши показатели. К сожалению. Поэтому о выходе из красной зоны речи не идет, — сказал он.

Виталий Ким попросил жителей Николаевщины по возможности не выходить из дому и придерживаться карантинных ограничений.

Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.