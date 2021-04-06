Глава Николаевской облгосадминистрации сообщил, что о выходе региона из красной зоны речи не идет, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.
Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
— Мы еще повышаем наши показатели. К сожалению. Поэтому о выходе из красной зоны речи не идет, — сказал он.
Виталий Ким попросил жителей Николаевщины по возможности не выходить из дому и придерживаться карантинных ограничений.
Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Глава Николаевской облгосадминистрации сообщил, что о выходе региона из красной зоны речи не идет, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.
Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
— Мы еще повышаем наши показатели. К сожалению. Поэтому о выходе из красной зоны речи не идет, — сказал он.
Виталий Ким попросил жителей Николаевщины по возможности не выходить из дому и придерживаться карантинных ограничений.
Ранее сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.