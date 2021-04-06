В Первомайске частично упали плиты забора местной школы № 12, родители детей и активисты поднимали вопрос еще несколько месяцев назад. Ограждение находится в критическом состоянии и угрожает здоровью детей, которые проходят рядом каждый день.

Об этом говорится в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Тридцатилетний бетонный забор завалился посреди ночи, это услышали активисты, которые пытаются обратить внимание местной власти на проблему уже несколько месяцев

— Просто мы приехали ночью и услышали такой грохот, мы вернулись разгружаться с передовой. Непонятно, что делалось, а когда вернулись назад, то увидели, что упала первая плита, потом за ней потянулись остальные, — вспоминает активистка Ольга Зинченко.

Она добавляет, что мимо опасной конструкции постоянно бегают ученики школы и дети из близлежащих домов.

— Эти плиты все привязаны, если одна упадет, то может прибить человека. Это все нужно решать, а с этим ничего не делается, — отмечает школьник Илья Бондаренко.

Чиновники уже пообещали разобраться с проблемой и даже выдвинули план работ по установлению нового забора для школы.

Мы планируем вот эти плиты, где они упали, демонтировать все. Поставить новый металлический стойкий забор и обратно установить все на место, — поручился начальник хозчасти первомайского управления образования Сергей Ковальчук.

Напомним, в селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны. Среди ночи загорелся трансформатор, к которому были подключены дома, расположенные на двух улицах Степная и Новая.