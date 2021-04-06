По состоянию на 6 апреля загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,6%.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Загруженность коек с подведенным к ним кислородом составляет 73,59%.

Две больницы области загружены на 100% — областной центр лечения инфекционных заболеваний и Очаковская многопрофильная больница. В Новоодесской больнице свободно на сегодня всего одно место, в Снигиревке остались 4 свободные койки.

Николаевская городская больница № 1 загружена на 88,9%, больницы № 3 и № 5 — на 96,9% и 96,5%. Там осталось до 10 мест.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1982 человека, из них:

в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 130 больных;

Первомайская центральная районная больница — 104 больных и 16 человек с подозрением;

городская больница № 1 Николаева — 240 больных;

родильный дом № 1 Николаева — 24 больных и 4 с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 74 больных и 8 с подозрением;

Баштанская центральная районная больница — 31 больной и 15 человек с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 63 больных и 22 человека с подозрением;

Новобугская центральная районная больница — 77 больных и 2 человека с подозрением;

городская больница № 3 Николаева — 157 больных и 61 человек с подозрением;

городская детская больница № 2 Николаева — 24 больных и 12 человек с подозрением;

городская больница № 5 Николаева — 217 больных и 116 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 27 больных и 4 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница — 48 больных;

Новоодесская центральная районная больница — 99 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 134 больных и 2 человека с подозрением;

Доманевская центральная районная больница — 47 больных и 18 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 105 больных;

Снигиревская центральная районная больница — 86 больных и 15 человек с подозрением.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.

Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.