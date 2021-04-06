По состоянию на 6 апреля загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,6%.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Загруженность коек с подведенным к ним кислородом составляет 73,59%.
Две больницы области загружены на 100% — областной центр лечения инфекционных заболеваний и Очаковская многопрофильная больница. В Новоодесской больнице свободно на сегодня всего одно место, в Снигиревке остались 4 свободные койки.
Николаевская городская больница № 1 загружена на 88,9%, больницы № 3 и № 5 — на 96,9% и 96,5%. Там осталось до 10 мест.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1982 человека, из них:
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.
Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на 6 апреля загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 78,6%.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Загруженность коек с подведенным к ним кислородом составляет 73,59%.
Две больницы области загружены на 100% — областной центр лечения инфекционных заболеваний и Очаковская многопрофильная больница. В Новоодесской больнице свободно на сегодня всего одно место, в Снигиревке остались 4 свободные койки.
Николаевская городская больница № 1 загружена на 88,9%, больницы № 3 и № 5 — на 96,9% и 96,5%. Там осталось до 10 мест.
На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 1982 человека, из них:
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.
Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.