По состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 54220 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 35539 (+126);

Первомайск — 1977 (60);

Южноукраинск — 1684 (+6);

Вознесенск — 1357 (+4);

Очаков — 1078 (+3);

Арбузинский район — 648 (+12);

Баштанский район — 751 (7);

Березанский район — 622 (+2);

Братский район — 447 (+3);

Березнеговатский район — 300 (+1);

Веселиновский район — 545 (11);

Витовский район — 2160 (+54);

Вознесенский район — 528 (+5);

Врадиевский район — 492 (+3);

Еланецкий район — 236;

Доманевский район — 739 (+5);

Казанковский район — 540 (+2);

Кривоозерский район — 351 (15);

Николаевский район — 831 (24);

Новобугский район — 586 (10);

Новоодесский район — 1151 (1);

Очаковский район — 513 (+9);

Первомайский район — 613;

Снигиревский район — 532 (6).

Заболевание COVID-19 установлено у 2027 (+2) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 240, всего выздоровели — 42813. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1185, за сутки — 33.

Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 742 человека, методом ИФА — 694.