По состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 54220 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2027 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 240, всего выздоровели — 42813. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1185, за сутки — 33.
Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 742 человека, методом ИФА — 694.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 6 апреля в Николаевской области зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Выздоровели больных за сутки — 240, умерли от последствий заболевания — 33.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 54220 выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 2027 (+2) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 240, всего выздоровели — 42813. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1185, за сутки — 33.
Отметим, что количество смертей от последствий коронавируса в регионе впервые превысило 30. Таким образом это самый высокий показатель летальности в Николаевской области с начала пандемии.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 742 человека, методом ИФА — 694.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,769 миллионов случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 5 апреля, - 13,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 430.