Впервые с 2016 года преодолеть изнурительный двухнедельный отбор квалификационного курса Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сумела женщина-военнослужащий.

Об этом сообщает учебно-тренировочный центр.

«Начиная с 2016 года были попытки кандидаток из среды «специального назначения» и «большой армии» пройти отбор на квалификационный курс Сил специальных операций ВС Украины. Независимо от пола, чтобы достичь этой цели, курсант должен найти в себе силы и соединить всецело дух, интеллект и физическую ловкость. До сих вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым, но разве что для мышц. Этот пример женской непокорности окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов «освоить все стихии, стать острием каждой из них», — говорится в сообщении.