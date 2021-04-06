Правительство Великобритании посоветовало британцам воздержаться от планирования зарубежных отпусков этим летом.

Об этом передает Bloomberg.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что еще не ясно, можно ли безопасно возобновить международные путешествия, как это планировалось 17 мая.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, глава кабинета министров выразил надежду, что зарубежные поездки могут возобновиться к установленной дате, если удастся сдержать всплеск вируса в других странах.

— Но я не хочу отдаваться в заложники удаче или недооценивать трудности, которые мы наблюдаем в некоторых странах, куда люди могут захотеть отправиться. Мы не хотим, чтобы вирус повторно завозился в нашу страну из-за границы», — отметил Борис Джонсон.

Когда Великобритания снова откроется, система «светофоров» будет использоваться для классификации стран на зеленые, желтые и красные на основе таких факторов, как количество заболевших каждый день и уровень вакцинации. Более подробная информация будет представлена, когда целевая группа Бориса Джонсона по глобальным путешествиям опубликует свой отчет.

По заявлению правительства, решения по категориям для конкретных направлений будут приниматься на основе данных и свидетельств «ближе к времени».

В офисе премьер-министра заявили, что путешественникам из зеленых стран все равно придется пройти тест на коронавирус перед отъездом и после прибытия. Правила карантина и самоизоляции будут применяться к пассажирам, въезжающим в страну из мест, внесенных в красный и желтый списки.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил заявил, что собирается выпить пива в пабе после ослабления локдауна в стране.