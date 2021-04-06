В этом году в Украине ожидается еще несколько этапов повышения пенсий еще несколько этапов повышения пенсий. Также в 2021-м должны запустить накопительную пенсионную систему.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена — выплатили 43 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 миллионов украинских пенсионеров.

Кроме того:

с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров — она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).

с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

с 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:

2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;

также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;

человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;

инвестиции могут происходить только в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;

украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;

накопительная пенсионная система не отменяет солидарную, а будет осуществляться дополнительными выплатами.