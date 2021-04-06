В этом году в Украине ожидается еще несколько этапов повышения пенсий еще несколько этапов повышения пенсий. Также в 2021-м должны запустить накопительную пенсионную систему.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена — выплатили 43 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 миллионов украинских пенсионеров.
Кроме того:
Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
В этом году в Украине ожидается еще несколько этапов повышения пенсий еще несколько этапов повышения пенсий. Также в 2021-м должны запустить накопительную пенсионную систему.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена — выплатили 43 миллиарда гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 миллионов украинских пенсионеров.
Кроме того:
Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.