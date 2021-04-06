За нарушение карантинных норм николаевские полицейские составили в отношении двух директоров непродовольственных рынков по проспекту Мира в Николаеве админпротколы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 6 апреля, рейдовая группа из числа полицейских, представителей органов местного самоуправления, Госпродпотребслужбы пришли с проверкой по поводу соблюдения карантинных норм на рынке, расположенном по проспекту Мира в Николаеве (рынок «Колос»).

По выявленным фактам нарушений карантинных требований на двух директоров рынка полицейские составили административные протоколы по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья предусматривает наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 170 тысяч гривен — для должностных лиц.

Напомним, 4 апреля, с целью недопущения нарушения требований ограничений «красной» карантинной зоны на рынок «Колос» в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы. Спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжили свою работу.

В результате правоохранители заблокировали входы на рынок, чтобы покупатели не могули туда попасть.

Также на выходных сообщалось, что несмотря на ужесточение карантина вещевой рынок «Колос» продолжил работать.