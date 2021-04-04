Сегодня утром, 4 апреля, с целью недопущения нарушения требований ограничений «красной» карантинной зоны на рынок «Колос» в Николаеве прибыли представители власти и правоохранительные органы.

Там их встретили предприниматели, протестующие против карантинных норм и ограничений их работы, - сообщают НикВести.

Происходящее транслировалось на Facebook-странице «300 николаевцев».

Вчера сообщалось, что несмотря на ужесточение карантина вещевой рынок «Колос» продолжил работать.

Из чиновников на месте присутствовал замгубернатора Игорь Кузьмин. Также был депутат горсовета от «Слуги народа» Александр Розумный. Представители власти требовали от предпринимателей выполнить условия карантина, которые запрещают работу непродовольственных рынков. Общаясь с торговцами, Игорь Кузьмин отметил, что такие ограничения введены временно с целью уменьшения темпов распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

На это предприниматели высказали позицию, что на рынке поток людей намного меньше, чем в супермаркетах, а потому они не понимают, почему не могут работать в то время, как работа супермаркетов не запрещена. Также они высказывались о том, что несмотря на все запреты и ограничения от власти, от них требуют 100% платы за аренду торговых мест и уплату налогов.

Работники рынка кричали: «Мы вам не доверяем!» и требовали, чтоб на место приехал мэр Александр Сенкевич или губернатор Виталий Ким.

Их интересы представлял адвокат Андрей Толпекин, который сказал, что торгующие готовы обсуждать формат дальнейшей работы с чиновниками на круглом столе, но на присутствие полиции на рынке будут реагировать жестко: «Пусть полиция уйдет. Крови нам здесь не нужно, это самое страшное».

В итоге спустя около часа общения на повышенных тонах чиновники и представители полиции вынуждены были покинуть территорию рынка, а торговцы продолжат свою работу.

Напомним, городская комиссия по ТЭБ и ЧС с 3 апреля ужесточила карантин в Николаеве. В частности, запретили работу непродовольственных рынков и магазинов. Однако, несмотря на новые ограничения, торговцы вещевого рынка открыли свои контейнеры.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Отметим, что 8 января, когда в стране ввели общенациональный локдаун, торговцы рынка «Колос» в Николаеве тоже вышли на работу. Такая же ситуация наблюдалась и в ноябре во время карантина «выходного дня».