В Одессе готовятся перезахоронить человеческие останки расстрелянных чекистами в 1937-1938 годах. Для этих целей созовут рабочую группу, которая займется поисками в архивах списков репрессированных, чтобы очертить масштабы массового могильника.

Об этом передает Суспільне.

Впервые могилу с многочисленными трупами откопали румынские военнослужащие в 1943 году и сразу установили причастность к преступлению НКВД по характерному признаку: дыра в затылке.

— В 1943 году румыны частично провели эксгумацию, они тогда нашли более 112 человеческих останков. И у всех было одинаковое пулевое отверстие в затылке. После этого румыны установили, что это действительно расстрелы времен НКВД. Затем об этом забыли, после войны не вспоминали, более того, оно было завалено мусором и туда никого не пускали, — объясняет историк Александр Бабич.

Уже в современности захоронение нашло общество «Мемориалы Украины», в ходе раскопок были обнаружены элементы 1086 человеческих скелетов, человеческие останки эсгумировали и перезахоронили на Западном кладбище Одессы, про жуткую находку предпочли забыть на 10 лет.

В начале марта этого года владельцы Одесского аэропорта пытались перенести на место захоронений гаражи, которые расположены на въезде в аэропорт.

Как отметил Александр Бабич, 5 апреля состоялась рабочая встреча городского головы Геннадия Труханова с представителями Украинского института национальной памяти и поисковых организаций. Тогда решили, что для перезахоронения надо сначала провести исследования, в частности, разведку местности, а затем шурфы, или сразу делать шурфование.

— И после этого уже принимать решение. Первый вариант — тотально эксгумировать останки людей и перезахоронить. Но если эта работа потребует очень много средств и материальных вложений, то лучше их оставить там и создать мемориальный парк, — отметил краевед.

Эксгумационные работы проводить представители Союза «Народная память», которые имеют необходимые разрешения от Министерства культуры и Министерства здравоохранения.

— У них есть опыт, необходима поисковая техника и они имеют тот набор моральных качеств, которые здесь играют серьезную роль, — подчеркнул Александр Бабич.

Историк уверен, что захоронение лучше оставить на том же месте и сделать там мемориальный парк.

— Эта операция будет очень дорогая, потому что вынуть более 5000 останков, разобрать каждые, выяснить причину смерти, по возможности установить, кто этот человек был, - это очень долгий и кропотливый процесс. И если мы его начнем, то он может затянуться как минимум на год, а то и больше. Лучше бы оставить их там, вычистить территорию от мусора, высадить деревья и создать мемориальный парк с памятным знаком "Всем одесситам, которые погибли от большевистского террора в любые времена", — утверждает Александр Бабич.

Напомним, во Львове на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений № 76, перезахоронили 428 жертв политических репрессий — узников Пересыльной тюрьмы № 25.