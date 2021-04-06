Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли разработала четвероногого робота-поводыря, который, по их словам, может автономно направлять людей вокруг препятствий.

Об этом передает портал Futurism.

Главный коммерческий аргумент проекта заключается в том, что собакам-роботам не нужно проходить дорогостоящее обучение, необходимое для подготовки живых собак-поводырей к новой работе. Вместо этого программное обеспечение может автоматически обучать и обновляться с течением времени.

— Используя робота-собаку-поводыря, мы можем напрямую передавать наш код от одного робота к другому. Со временем оборудование станет более доступным, и мы сможем использовать эту собаку, чтобы помогать людям и служить им, — сказал глава группы разработки.

Собака-поводырь может помочь людям с ослабленным зрением так, как никогда не смогли бы живые собаки, например, с помощью GPS для активной навигации.

— Настоящая собака ничего не знает о навигации, — продолжил глава группы исследователей.

Но владельцы собак-поводырей вряд ли установят такие же теплые отношения с роботом, как и со своими собаками из плоти и крови, сказал изданию Тим Стаффорд из британской благотворительной организации Guide Dogs.

— Они ценят свою собаку как партнера, компаньона и члена семьи, а также как собаку-поводыря. Именно эта глубокая связь делает отношения уникальными и делает их намного больше, чем просто способ безопасного передвижения, — сказал Тим Стаффорд.

Напомним, американская робототехническая компания Boston Dynamics в понедельник, 28 марта, представила нового робота под названием Stretch, произведенного для работы в складских помещениях.