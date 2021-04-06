Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сделал первый снимок на красной планете.
Об этом сообщили в космическом агенстве, передает Корреспондент.
— Фото было сделано 3 апреля. Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро, — говорится в сообщении.
В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.
Также на 12 апреля запланирован управляемый полет вертолета, который станет первым летательным аппаратом на другой планете.
Напомним, ранее ученые из Университета Брауна в США нашли неизвестный тип древнего озера на Марсе. Эксперты определили, что это кратерное озеро, и утверждают, что открытие поможет изучить климат красной планеты в ее ранний период.
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Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сделал первый снимок на красной планете.
Об этом сообщили в космическом агенстве, передает Корреспондент.
— Фото было сделано 3 апреля. Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро, — говорится в сообщении.
В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.
Также на 12 апреля запланирован управляемый полет вертолета, который станет первым летательным аппаратом на другой планете.
Напомним, ранее ученые из Университета Брауна в США нашли неизвестный тип древнего озера на Марсе. Эксперты определили, что это кратерное озеро, и утверждают, что открытие поможет изучить климат красной планеты в ее ранний период.