Глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «пародией» то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников. Также не вакцинированы представители групп риска.

Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге 6 апреля, сообщает прес-служба ВОЗ.

По его словам, низкие объемы производства вакцин, а также отсутсвие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.

— Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированы, — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.

— Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин, — отметил глава ВОЗ.

Ранее в организации выразили беспокойство эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса.