В Индии впервые зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, заразились 115 736 индийцев.

С начала пандемии в стране 12 801 785 COVID-случаев, пишет Корреспондент.

До этого максимальное количество заболевших было 5 апреля - 103 558 случаев заражения. Выросло и количество летальных исходов из-за коронавируса - 166 177 с начала эпидемии. Отмечается, что число активных случаев заболевания увеличивается 28 дней подряд.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.