Глава управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко рассказала, что в этом году из-за карантинных ограничений и продленных каникул школьники будут учиться на неделю дольше, по запланированному графику учебный год завершится 3 июня.

Об этом она заявила в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Начальница гороно объяснила эту меру новой нормой закона об образовании, которая устанавливает четкие рамки учебного года: должен длиться не меньше 175 учебных дней.

— В связи с принятием нового закона про полное общее среднее образование в начале двадцатого года, в этом законе появился норма, что учебный год должен длиться не меньше 175 дней…Мы можем быть на каникулах и месяц, и два, и три, но в год 175 учебных дней должны провести, — отметила Анна Лычко.

Она добавила, что решение про последний учебный день было принято после совещания с руководителями учебных учреждений и непосредственно связано с ЗНО по истории Украины, которое назначено на 4 июня, соответственно многие школы станут пунктами по сдаче экзаменов.

— В связи с тем, что мы пошли на каникулы весной, мы захватываем начало июня и на сегодня мы с директорами посоветовались, что учебный год будет окончен 3 июня, — рассказала Анна Лычко.

Напомним, начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.