Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко считает, что дистанционное обучение в городе улучшилось за год пандемии.

Об этом она рассказала в эфире программы «Діалог» на телеканале Март.

Анна Лычко отметила, что еще год назад педагоги просто знали о существовании образовательных платформ, но не имели навыка их использования.

— Образование сейчас и год назад — это совершенно два разных образования. Сейчас у нас каждое учреждение выбрало свою любимую платформу. Все зависит от педагогов, специфики учебного заведения, кому какая платформа подходит. Хочу сказать, что образовательный процесс уже сейчас намного сильнее, — сказала начальница управления образования.

Несмотря на это, она добавила, что дистанционное обучение не сможет заменить очную форму, хоть и будущее без него уже невозможно.

По мнению Анны Лычко, школьники достаточно быстро приспособились к новым условиям обучения, однако с воспитанниками детских садов дела обстоят сложнее.

— С дошкольниками несколько труднее. Прежде всего, они еще читать не умеют, у них сосредоточение внимания гораздо меньше. В любом случае, в учебных заведениях, тем более в детских садах главное — здоровье ребенка. Когда есть острая необходимость, как сегодня в красной зоне, мы действуем согласно нормативных документов и просим войти в наше положение и побыть с детьми дома, — добавила Анна Лычко.

Напомним, с 1 сентября 2021 года николаевские школьники смогут учиться дистанционно независимо от карантина. Для этого на базе трех учебных заведений города открывается общеобразовательная дистанционная школа.