На закупку вакцин от COVID для украинцев нужно еще 6,5 миллиардов гривен. Эти средства пойдут на закупку законтрактованных объемов.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

— Мы уже проводили совещание по дополнительному финансированию ... Чтобы выполнить национальный план и сделать прививки 70% украинцев, нам нужны дополнительные средства на закупку вакцин, — отметил министр.

Он добавил, что когда формировался бюджет-2021 Министерство здравоохранения просило на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен, но получило 4 миллиарда с обещанием при надобности оперативно дофинансировать закупки.

— На сегодняшний день эти потребности, по нашим подсчетам, ориентировочно составляют 6,5 миллиардов гривен, — добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 апреля, 680 жителей Николаевской области получили вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.