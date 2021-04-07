Частная судоверфь ООО «Артель» вскоре планирует соорудить нескольких суден для нужд Николаева.

Об этом рассказал депутат Николаевского городского совета и директор «Артели» Дмитрий Иванов в интервью Свідок.ІНФО.

По его словам, в данный момент идет строительство большого трехпалубного судна, которое будет курсировать по реке в Николаеве.

— Это судно с рестораном, баром и дискотекой, больше существующих катамаранов в два-три раза. Оно будет морского класса — сегодня это востребовано. Мы пару раз пробовали устраивать вечеринки на наших катамаранах, но мало места. На новом судне места хватит всем — вместительность 120 человек, — объяснил Дмитрий Иванов.

Директор «Артели» подчеркнул, что его предприятие — единственное в Украине, которое создает суда на воздушной подушке. Вскоре в Николаеве должны появиться электрические прогулочные лодки для отдыхающих горожан.

— Первая проба была, когда мы их сделали с низким бортом для лучшей посадки и высадки, но при большом волнении вода попадает внутрь, начинают работать насосы — немного неудобно. Поэтому сейчас мы сделали более высокие модели, в которых вы можете разместиться и сидя, и лежа. Последние модели идут уже с рулем — привычным рычагом женщинам сложно управлять. В будущем такие эко-ботики мы хотим сделать семейного типа — на 4 и более человек, и устанавливать новые аккумуляторы для того, чтобы увеличить ресурс пробега. На сегодняшний день эти лодки без подзарядки могут работать 6-8 часов — это около 40 километров пробега. Скорости у них небольшие, плавсредства безопасны для отдыха и необычной водной прогулки, — добавил Дмитрий Иванов.

Он также поделился намерением предприятия построить паром для того, чтобы использовать его в узких местах рек для перевозки автотранспорта.

— Если мост закроют на ремонт (Варваровский мост, — прим.), то в селе Гурьевка возведут понтонную переправу — это не проблема. Там самое узкое место и есть подъезды. К сожалению, в акватории Николаева проблематично будет соорудить такую переправу из-за сильных ветров и ширины реки, — отметил депутат горсовета.

Ранее Дмитрий Иванов говорил о планах построить в Николаеве новую набережную около Варваровского моста и соединить ее с «8 причалом».