В четверг, 8 апреля, водоснабжение в Корабельном районе Николаева будет приостановлено.

Об этом сообщило коммунальное предприятие «Николаевводоканал».

Воду отключат с 9 до 15 часов из-за аварийно-ремонтных работ по замене задвижки водопровода диаметром 600 мм.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» хочет взять кредит, чтобы капитально реконструировать оборудование и улучшить качество воды.