В 2020 году из-за пандемии коронавирусной болезни, количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5%. Средняя зарплата в сфере здравоохранения оказалась значительно ниже средней зарплаты по стране, а медики чаще всего получают минимальную зарплату.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на данные из информационной записки «Влияние COVID-19 на работников здравоохранения в Украине», подготовленной Программой развития ООН (ПРООН) в Украине.

Исследователям удалось выяснить, что временные доплаты медикам, которые работают с больными Covid-19, частично исправили ситуацию для некоторых работников, однако они вызвали обеспокоенность из-за нехватки гарантий оплаты труда, прозрачности, подотчетности, различного вознаграждения за труд одинаковой ценности и дальнейшего усиления гендерного разрыва в оплате труда.

Эксперты ООН обратили внимание на недостаточное количество средств индивидуальной защиты (маски, халаты и др.) и средств дезинфекции. Особо остро эта проблема проявилась в сельских и пострадавших в ходе вооруженного конфликта районах. В то же время других механизмов предотвращения и контроля эпидемии иногда не хватает.

Организация также отметила недостаток в:

— услугах по охране психического здоровья и психосоциальной поддержке медработников;

— нехватке соцуслуг для работников здравоохранения с домашними обязательствами по уходу;

— гендерно обусловленное насилие на рабочем месте;

— длящиеся более смены часы работы и более частые рабочие смены;

—нехватке дневного, еженедельного, годового отдыха;

— отсутствии надлежащим образом обустроенных комнат отдыха.

Увеличенная нагрузка на медиков обусловлена дефицитом кадров, особенно на востоке Украины, указывается в отчете.

В документе ООН напоминает, что Covid-19 был добавлен в список профессиональных заболеваний, но необходимо расследование для доказательства связи заболевания с работой, а расследования были завершены только в четверти случаев заражений, относительно которых поступили сообщения. В трех четвертях случаев заражения работников здравоохранения не были признаны связанными с работой.

По состоянию на декабрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 735 тысяч работников здравоохранения, из которых 83% — женщины. Доля всех государственных расходов на здравоохранение в Украине оказалась ниже среднего показателя в ВОЗ-Европе (3% ВВП в 2019), а прямые расходы частных домохозяйств — выше среднего показателя в ВОЗ-Европе (46% в Украине и 27% в Европе).

Среди работников здравоохранения в Украине всего было зарегистрировано 62 453 случая заражения (52 754 женщины, 9 699 мужчин). Зафиксировано 559 летальных случаев (377 женщин, 182 мужчин).

В ходе работы над отчетом эксперты ПРООН провели 66 интервью с работниками здравоохранения (с октября 2020 - по начало февраля 2021 года). Проводились встречи с лидерами профсоюзов и анализ правительственных данных.

Как сообщалось, работников отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы лишили премий из-за того, что 16 марта они участвовали в митинге.