Сотрудники центра гемодиализа и нефрологии во время акции 16 марта

Работников отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы лишили премий из-за того, что 16 марта они участвовали в митинге.

Об этом сообщила заведующая отделением Татьяна Костыненко на своей странице в Facebook.

По словам Татьяны Костыненко главврач Николаевской областной клинической больницы Петр Рымарь решил таким образом наказать сотрудников, которые принимали участие в пикете под стенами ОГА.

— Главный врач решил лично наказать непокоренных: оставил без «копеечной» премии тех, кто выступал на митинге. 7 трудоспособных и активных работников диализа тех, кто работал на все 200%. И не важно, что вышли на митинг в свой выходной. Оказывается, что «копеечная» премия (700-800грн) не по работе, а за то, что молчишь, - написала Татьяна Костыненко.

В комментарии под постом заведующей Центра гемодиализа, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева отметила, что сегодня ознакомится с ситуацией и ранее уже просматривала документацию, предоставленую Татьяной Костыненко.

Напомним, 16 марта, под зданием областного совета состоялась акция медработников Центра гемодиализа нефрологии. Тогда работники требовали отделить Центр от Николаевской областной клинической больницы. Их также поддержали пациенты. Сотрудники уверены, что так они смогут предоставлять более качественные услуги.

В свою очередь, глава облсовета Анна Замезеева, которая вышла к протестующим, анонсировала, что то в «ближайшее время» будут созданы наблюдательные советы, которые будут контролировать соблюдение трудовых прав работников медицинской сферы, а также следить за своевременными выплатами.

В сентябре прошлого года работники Центра уже выступали с аналогичными требованиями.