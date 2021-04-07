Четкое изображение шестиколесного вездехода было получено с помощью камеры высокого разрешения, предназначенной для съемки крупным планом каменистых отложений.

Об этом передает портал Futurism.

В твите NASA подписало снимок «Портрет художника в молодости», сделав аллюзию на первую книгу Джойса «Портрет художника в молодости» 1916 года.

На «шее» марсохода можно различить анализатор динамики окружающей среды Марса, прибор, предназначенный для определения и мониторинга погодных условий на Марсе.

В сочетании с анализом образцов, выполненным SHERLOC (сканирование среды обитания с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции для органических и химических веществ) изображения, сделанные роботом позволят ученым NASA изучить мельчайшие минеральные слои марсианских пород, чтобы увидеть, как они формировались и менялись с течением времени.

— Жизнь неуклюжая. сли мы увидим скопление органических веществ на одной части камня, это может быть признаком того, что в прошлом там процветали микробы, — сказал лавный исследователь SHERLOC в Лаборатории реактивного движения NASA Лютер Бигл.

Напомним, американские ученые завершили свое погружение на рекордную глубину, чтобы отыскать затонувший во время Второй мировой войны военный корабль. Погружение было в два раза глубже, чем при обследовании обломков «Титаника».