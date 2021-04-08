Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) заявила, что пока не планирует вводить возрастные или иные ограничения на применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Аналогичное решение приняли власти Австралии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, пишет РБК-Украина.

Австралийские власти распорядились провести срочное расследование полученных результатов вакцинации, но они продолжают считать вакцину безопасной и эффективной в подавляющем большинстве случаев.

Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) выразил опасения по поводу безопасности применения препарата AstraZeneca для людей в возрасте до 30 лет. Он заявил, что взрослым в возрасте до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний предпочтительнее предлагать альтернативу вакцине AstraZeneca там, где это возможно, из-за сообщений о редком побочном эффекте — тромбозах головного мозга.

После сообщения JCVI Испания, Италия, Бельгия и Эстония ввели возрастные ограничения на использование вакцины. Она преимущественно будет вводиться людям от 60 лет.

Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях.