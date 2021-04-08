Первомайская центральная районная больница, определенная для госпитализации больных коронавирусным заболеванием COVID-19, заполнена на 100%. Пациентов вынуждены госпитализировать в другие районы либо оставлять дома под присмотром семейных врачей. Также в больнице жалуются на нехватку медиков.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Главный врач Первомайской центральной районной больницы Виктор Готка рассказал, что если в больнице есть свободное место, то человека госпитализирует, а если нет, то, как правило, везут в другое медучреждение, но при условии, что и там есть свободное место.

— Если такой поток будет продолжаться, то скорые будут отвозить этих пациентов домой и там они будут находится под присмотров семейного врача. Потому что невозможно на 120 койках расположить 200-300 больных. Это же все понимают, - говорит Виктор Готка.

Сообщается, что с начала недели свободных коек тут уже нет. Также напряженной ситуация остается и с кислородом. По словам главного врача, ситуацию спасает кислородный генератор, который вырабатывает 270 литров кислорода в минуту.

— Тогда мы можем рассчитывать на 90 кроватей, но МОЗ написало, что мы должны предоставлять 120 больным такую помощь и конечно, такого запаса кислорода также не хватает. Поэтому мы еще получаем кислород в баллонах, который подсоединяется к общей системе кислородных проводов. И у нас еще есть где-то 50 кислородных концентраторов, - отметил Виктор Готка.

Кроме того, первомайские медики отметили, что в последнее время количество людей, желающих вакцинироваться увеличилось и теперь также не хватает вакцины.

— Мы получили индийскую вакцину AstraZeneca. Еще ожидаем китайскую вакцину и может будет какое-то количество американской вакцины Pfizer. Невозможно сказать какая из них лучше, какая хуже. Это может показать только время, но если люди не будут делать прививку, то они не увидят результатов этого времени, - сказал Виктор Готка.

За прошедшие сутки, вакцину от коронавирусного заболевания получили 350 жителей Николаевской области. Всего с начала вакцинации прививки сделали 11 тысяч 739 жителей Николаевской области.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась на 1 месте в Европе по количеству новых больных COVID-19.