Уже в скором времени в украинском судопроизводстве может заработать институт мировых судей, которые смогут рассматривать незначительные дела местного уровня без юридического образования.

Об этом передает Юридическая практика.

До декабря 2021 года Минюст обязали подготовить и подать на рассмотрение президенту и Кабмину: доклад об эффективности мирового суда и его правоприменении в других странах и предложения как адаптировать этот механизм для украинской системы правосудия.

Мировой судья получит полномочия рассматривать малозначительные дела в судах нижнего уровня по упрощеной процедуре с ограниченной ответственностью.

Такой институт давно существует и работает в странах с англосаксонской правовой системой (США, Великобритания и т.д). Там принято, что мировыми судьями назначают почтенных жителей местности, которые рассуждают локальные споры в деревушках и городках, для этого им не нужно обладать профильным образованием.

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