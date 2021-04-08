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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена лоцманская проводка судов в Николаевском морском порту и порту «Ольвия».
Об этом сообщают в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
Также лоцманская проводка будет ограничена в портах Херсон, Черноморск, Одесса и Южный. Кроме того, ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.
Ранее сообщалось, что летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.
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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена лоцманская проводка судов в Николаевском морском порту и порту «Ольвия».
Об этом сообщают в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
Также лоцманская проводка будет ограничена в портах Херсон, Черноморск, Одесса и Южный. Кроме того, ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.
Ранее сообщалось, что летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.