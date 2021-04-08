Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводят военные учения в Черном море. В связи с этим ограничена лоцманская проводка судов в Николаевском морском порту и порту «Ольвия».

Об этом сообщают в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

Также лоцманская проводка будет ограничена в портах Херсон, Черноморск, Одесса и Южный. Кроме того, ограничена лоцманская проводка в Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском канале.