Прививки китайской вакциной от коронавируса CoronaVac в Украине начнут делать после 10 апреля.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24», информирует пресс-служба МОЗ.

Речь идет о препарате CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Первые 215 тысяч доз этой вакцины доставили в Украину еще 25 марта.

По словам Максима Степанова, прививки вакциной CoronaVac в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходимый лабораторный контроль. Прогнозируемо, это произойдет с 10 апреля.

— Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовым документам, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. 10 апреля он закончится — и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок, — подчеркнул Максим Степанов.

Лабораторный контроль вакцины осуществляют Гослекслужба и Государственный экспертный центр МОЗ. После этого препарат передадут для прививок от COVID-19.

Стоит отметить, что всего Украина законтрактовала 1,915 млн доз этой вакцины.

CoronaVac является традиционной инактивированной вакциной – на основе “убитого” вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям.

Как сообщалось, в Николаевской области вакциной CoronaVac будут прививать маломобильных людей и граждан, которые за ними ухаживают.