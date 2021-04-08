Американская компания Zoom Video Communications сообщила, что госорганы РФ и компании с государственной долей могут покупать аккаунты напрямую.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Коммерсантъ.

Ранее сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ российскому госсектору.

— Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую, — говорится в сообщении компании, которым располагает Коммерсантъ.

В марте компания Zoom объявила о выручке в размере 2,6 миллиардов долларов, но при этом не показывала никаких признаков замедления роста.