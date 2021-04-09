Централизованное отопление в Николаеве начнут отключать с понедельника 12 апреля при условии, если к этому времени погодные условия стабилизируются, а среднесуточный показатель температуры составит +8 градусов.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он также отметил, что сейчас в городе наблюдается рост заболеваемости не только COVID, но и ОРВИ. Александр Сенкевич опасается, что в случае преждевременного отключения тепла на городскую власть обрушатся обвинения в том, что она виновата в росте заболеваемости.

— С одной стороны, казалось бы, пора прекращать эту историю с отоплением и прекращать отапливать, чтобы людям сэкономить деньги, с другой стороны — как раз в это время эпидпорог превышен не только по COVID, но и по острым респираторным заболеваниям. Поэтому, сейчас отключить тепло, чтобы потом получить негатив о том, что всех «заморозили» и все заболели еще больше. Кроме того, нормативно мы отключаем тепло, когда температура стабилизируется, и среднесуточная температура в течение трех дней становится +8. Насколько мы видим, то это суббота, воскресенье и в понедельник, скорее всего, мы начнем отключать отопление домов от централизованного отопления. ТЕЦ отключается одновременно (все дома, — прим.), котельные «Николаевоблтеплоэнерго» будут тоже отключаться, я думаю,— рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что из-за разницы в тарифах в концу года убытки «Николаевоблтеплоэнерго» составят почти 400 миллионов гривен.