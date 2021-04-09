В Первомайске выросло количество больных на вирус папилломы человека. В группе риска находятся не только взрослые, но и подростки до 17 лет.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

По словам местного врача-подолога Юлии Блидар 60% людей, которые приходят к ней на лечение, больные на вирус папилломы. Основной причиной выросших количества заболеваний называет снижение иммунитета, неправильный уход за кожей стоп и ногтями, а также травмы.

— С вирусом сталкиваются люди, у которых повышенное потоотделение, нарушена нарушена целостность эпидермиса. Женщины и мужчины с трещинами на стопах либо с грибковыми заболеваниями. Но больше всего жители города возрастом до 17 лет. Потому что у подростков усиленное потоотделение стоп, и они более подвержены подцепить этот вирус, - сказала Юлия Блидар.

Существует более 150 видов вируса папилломы человека, поэтому это заболевание лечить не просто. Еще вирус может провоцировать возникновения онкозаболевания. Доктор отметила, что самый щадящий метод лечения – химический.

— Химический метод деструктивной обработки бородавки – более всего щадящий, который соответствует всем международным нормам метод лечения этого заболевания, - говорит Юлия Блидар.

Химический метод дает лишь 5% рецидивов, в то время, когда оперативное вмешательство – 90%.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 подрывает международные кампании по вакцинированию детей от прочих заболеваний, в том числе и вируса папилломы человека.

Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова рассказала о мутации коронавируса, с лечением которого сейчас столкнулись николаевские медики.