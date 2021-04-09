Во время запланированных учебных маневров в Херсонской области сформируют 8 подразделений территориальной обороны: численность военнослужащих превысит четыре тысячи.

Об этом передает портал ArmyInform.

Комиссар Херсонского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Александр Зиньковский отметил, что этот регион входит в лидеры по проведению сборов и учений по территориальной обороне.

— Мы начали уже четвертые учебные сборы на Херсонщине. Почти все участники принимали участие в предыдущих мероприятиях по территориальной обороне, поэтому имеют большой опыт и знания, — отметил Александр Зиньковский.

Он также сообщил, что во время проведения подготовки подразделений территориальной обороны за последние три года привлечено и обучено около шести тысяч военнообязанных.

Во время учебного сбора его участники среди прочего отрабатывали вопросы усиления охраны и защиты государственной границы, охраны и обороны важных объектов и коммуникаций, борьбы с диверсионными силами противника и вооруженными формированиями агрессора.

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.