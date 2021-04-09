В Николаевской области продолжаются проверки топливных станций: спасатели смотрят как организована техническая и пожарная безопасность на объекте.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По данным на 9 мая инспекция посетила 146 объектов топливной сферы: проверка состоялась на 83 объектах реализации топлива, 1 месте хранения и 1 объекте производства. В 61 случае были составлены акты о невозможности проведения контроля.

По результатам проверок был обнаружен ряд административных правонарушений и составлены протокол на 77 руководителей объектов и ответственных должностных лиц.

Напомним, на улице Военной в Николаеве произошел пожар - загорелся мусор в подвале неэксплуатируемого дома.