По состоянию на 8 апреля в Соединенных Штатах полностью вакцинировали от коронавируса около 66 миллионов человек, что составляет одну пятую часть населения страны.
Об этом свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Корреспондент.
При этом, только первую дозу вакцин получили 112 миллионов человек. Президент США Джо Байден заявил, что сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США.
Ранее сообщалось, что в США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.
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Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
По состоянию на 8 апреля в Соединенных Штатах полностью вакцинировали от коронавируса около 66 миллионов человек, что составляет одну пятую часть населения страны.
Об этом свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Корреспондент.
При этом, только первую дозу вакцин получили 112 миллионов человек. Президент США Джо Байден заявил, что сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США.
Ранее сообщалось, что в США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.