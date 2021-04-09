По состоянию на 8 апреля в Соединенных Штатах полностью вакцинировали от коронавируса около 66 миллионов человек, что составляет одну пятую часть населения страны.

Об этом свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Корреспондент.

При этом, только первую дозу вакцин получили 112 миллионов человек. Президент США Джо Байден заявил, что сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США.

Ранее сообщалось, что в США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.