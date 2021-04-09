Депутаты бюджетной комиссии городского совета Николаева обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой срочно созвать комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы выделить деньги горздраву на покупку аппарата УЗИ, 2 ИВЛов и 26 кислородных концентраторов.
Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 9 апреля, передает корреспондент НикВести.
Замначальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Виктор Фаюк отметил, что количество пациентов в больницах Николаева ежедневно увеличивается, в том числе требующих кислородной поддержки. По его словам, вирус мутировал, течение заболевания проходит тяжелее.
— Сейчас у нас 1040 коек, несколько месяцев назад их было 635. 7 апреля мы дополнительно ввели 30 коек. Если до понедельника, 12 апреля, ситуация не улучшится, введем еще 30. Если и дальше не улучшится — откроем больницу № 4 для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день у нас остались только две больницы, которые не принимают больных коронавирусом. Это больница № 4 и больница скорой медицинской помощи, — отметил он.
Виктор Фаюк добавил, что средняя загруженность городских больниц 84,3%, при этом больница № 3 загружена на 103%. 73-74% пациентов требуют кислородной поддержки.
Он отметил, что минимальная необходимость в дополнительном медоборудовании сейчас — это:
На все это нужно 5,5 миллионов гривен. Депутаты приняли решение обратиться к мэру и по совместительству главе комиссии по ТЭБ и ЧС Александру Сенкевичу, чтобы тот созвал срочное заседание для выделения средств из резервного фонда.
Ранее сообщалось, что потребность управления здравоохранения Николаевского городского совета для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19, составляет 10,6 миллионов гривен.
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Депутаты бюджетной комиссии городского совета Николаева обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой срочно созвать комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы выделить деньги горздраву на покупку аппарата УЗИ, 2 ИВЛов и 26 кислородных концентраторов.
Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 9 апреля, передает корреспондент НикВести.
Замначальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Виктор Фаюк отметил, что количество пациентов в больницах Николаева ежедневно увеличивается, в том числе требующих кислородной поддержки. По его словам, вирус мутировал, течение заболевания проходит тяжелее.
— Сейчас у нас 1040 коек, несколько месяцев назад их было 635. 7 апреля мы дополнительно ввели 30 коек. Если до понедельника, 12 апреля, ситуация не улучшится, введем еще 30. Если и дальше не улучшится — откроем больницу № 4 для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день у нас остались только две больницы, которые не принимают больных коронавирусом. Это больница № 4 и больница скорой медицинской помощи, — отметил он.
Виктор Фаюк добавил, что средняя загруженность городских больниц 84,3%, при этом больница № 3 загружена на 103%. 73-74% пациентов требуют кислородной поддержки.
Он отметил, что минимальная необходимость в дополнительном медоборудовании сейчас — это:
На все это нужно 5,5 миллионов гривен. Депутаты приняли решение обратиться к мэру и по совместительству главе комиссии по ТЭБ и ЧС Александру Сенкевичу, чтобы тот созвал срочное заседание для выделения средств из резервного фонда.
Ранее сообщалось, что потребность управления здравоохранения Николаевского городского совета для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19, составляет 10,6 миллионов гривен.