Депутаты бюджетной комиссии городского совета Николаева обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой срочно созвать комиссию по ТЭБ и ЧС, чтобы выделить деньги горздраву на покупку аппарата УЗИ, 2 ИВЛов и 26 кислородных концентраторов.

Такое решение было принято на заседании комиссии в пятницу, 9 апреля, передает корреспондент НикВести.

Замначальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Виктор Фаюк отметил, что количество пациентов в больницах Николаева ежедневно увеличивается, в том числе требующих кислородной поддержки. По его словам, вирус мутировал, течение заболевания проходит тяжелее.

— Сейчас у нас 1040 коек, несколько месяцев назад их было 635. 7 апреля мы дополнительно ввели 30 коек. Если до понедельника, 12 апреля, ситуация не улучшится, введем еще 30. Если и дальше не улучшится — откроем больницу № 4 для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день у нас остались только две больницы, которые не принимают больных коронавирусом. Это больница № 4 и больница скорой медицинской помощи, — отметил он.

Виктор Фаюк добавил, что средняя загруженность городских больниц 84,3%, при этом больница № 3 загружена на 103%. 73-74% пациентов требуют кислородной поддержки.

Он отметил, что минимальная необходимость в дополнительном медоборудовании сейчас — это:

передвижной аппарат УЗИ для роддома № 1, поскольку 2 тяжелые пациентки находятся в реанимации. Сейчас приходится по несколько раз в день носить на руках аппарат из городской больницы № 1, расположенной неподалеку;

26 единиц кислородных концентраторов;

2 аппарата ИВЛ эксперт-класса, поскольку более простые аппараты не позволяют раскрывать легкие.

На все это нужно 5,5 миллионов гривен. Депутаты приняли решение обратиться к мэру и по совместительству главе комиссии по ТЭБ и ЧС Александру Сенкевичу, чтобы тот созвал срочное заседание для выделения средств из резервного фонда.

Ранее сообщалось, что потребность управления здравоохранения Николаевского городского совета для покупки оборудования в госпитали, где лечат больных коронавирусным заболеванием COVID-19, составляет 10,6 миллионов гривен.