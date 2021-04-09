Сегодня, 8 апреля, для зарыбления Южного Буга промысловики выпустили в реку более 160 экземпляров карпа и белого амура.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Общий вес выпущенной в Южный Буг рыбы составил около 4 тонн. Процесс осуществили в пределах села Гурьевка Новоодесского района Николаевской области.

Специалисты отмечают, что водоемы области страдают от браконьерского вылова, а также нагрузки спортивного и любительского рыболовства. Кроме того, ущерб наносит ухудшение экологических условий и снижение количества осадков.

Первый заместитель председателя Николаевской ОГА Георгий Решетилов рассказал, что они договорились о сотрудничестве с Управлением Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, чтобы воспроизводить биоресурсы водоемов Николаевщины.

— По инициативе Виталия Кима и под моим оперативным управлением нам сегодня удалось реализовать это доброе дело. В дальнейшем работа по воспроизводству биоресурсов всех водоемов будет продолжаться, — добавил Георгий Решетилов.

Ранее сообщалось, что около села Ивановка Николаевской области рыбоохранный патруль обнаружил браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы, внесенной в Красную книгу Украины.