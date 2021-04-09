В николаевском микрорайоне Северный жители решили самостоятельно почистить окружающую территорию к наступлению весны.

Об этом сообщается на страничке администрации Центрального района.

50 горожан взяли на себя инициативу по вывозу мусора и уборке территории возле детского №1, вдоль ул. Архитектора Старова и на прилегающих участках.

Субботник был призван не только убрать территорию, но и подать пример для молодого поколения и сберечь окружающую среду.

Напомним, в Николаеве провели весеннюю уборку, в ходе которой убрали территорию микрорайона Леваневцев.



