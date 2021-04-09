Медперсонал николаевской городской больницы №1, которая является ковидным госпиталем, добираются на рабочие места с помощью общественного транспорта в графике его работы, а также благодаря бесплатным поездкам в такси Uklon и коллегам с собственным авто.

Об этом в комментарии НикВести рассказала главврач медучреждения Мария Грачева.

Она отметила, что в больнице стараются подстроить график под режим работы городского транспорта.

— Конечно, людям не очень удобно. Частично помогает такси, «Uklon» со скидкой возит сотрудников, у нас пока еще квота есть. Плюс, мы подстраиваем рабочий график так, чтобы людей успевали обеспечивать рабочей перевозкой. Пока таким способом, — сказала Мария Грачева.

По ее словам, ежедневно на работу в больницу добираются около 70 человек. Транспортные перевозки усложняет тот факт, что работники живут в отдаленных районах города и селах.

— За счет лечебного учреждения даже не знаю, каким способом это можно было бы организовать, как выбрать того или иного перевозчика. Люди живут в селах, очень многие в Балабановке, Лиманах, Терновке, Матвеевке, — рассказала главврач.

Мария Грачева считает, что можно было бы организовать в Николаеве специализированный транспорт для медиков, который вез бы работников медучреждений из разных районов города.

— Должны быть какие-то автобусы, по пропускам, или в определенное время, 5-6 направлений, допустим, из города. Персонально под каждого не подстроишься, подстроить можно рабочий график, что мы делаем сейчас. Мы кооперируемся между собой, у кого машины, подвозим так, — добавила Мария Грачева.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского облсовета Анна Замазеева шокирована количеством медработников, которые нуждаются в подвозе на работу в областные больницы.