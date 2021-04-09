Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева шокирована количеством медработников, которые нуждаются в подвозе на работу в областные больницы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Анна Замазеева отметила, что на совещании с руководителями областных медицинских учреждений они заверили ее, что проблемы с подвозом возникают в единичных случаях.

«Меня заверили, что есть единичные случаи, но мы все же запросили у руководителей больниц списки медицинского персонала, требующего подвоза в/из мест работы. Сегодня мы эти списки получили... Честно говоря, в шоке — в подвозе нуждаются 602 медицинских работника!», — написала она.

Ранее глава облсовета сообщала, что договорилась с Ассоциацией автомобильных перевозчиков в Николаевской области о выделении автобуса, который будет заниматься перевозкой исключительно медработников по составленному маршруту. Но сегодня, опираясь на предоставленную информацию, видит, что этого будет недостаточно.

Она добавила, что сейчас от областного совета готовится обращение в облздрав с просьбой тщательно проанализировать ситуацию и более системно подойти к решению этого вопроса, а также предоставить юридические разъяснения руководителям КНП по надлежащему заключению договоров на перевозку.

«Я понимаю, что наши врачи не привыкли жаловаться, а все свои силы направляют на спасение жизни николаевцев, но сейчас не тот случай. Медицинские работники не должны еще и заботиться о том, как добраться до места работы», — резюмировала глава облсовета.

Напомним, что сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин рассказал, как в Николаеве организовали подвоз медицинских работников и пациентов к больницам. Под его публикацией активно начали оставлять комментарии руководители больниц и официальные Facebook-страницы учреждений, в которых сыплются благодарности в адрес облгосадминистрации и говорится, что никаких проблем с подвозом медиков в Николаеве нет.

На это глава облсовета Анна Замазеева заявила, что главные врачи областных больниц лукавят, оставляя хвалебные комментарии под постом вице-губернатора Игоря Кузьмина по поводу отсутствия проблем с подвозом медиков.

Главный бухгалтер управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Любовь Савчук рассказала, что облздрав не может контролировать, заключили ли больницы договоры на перевозку медработников, на что им из бюджета области было выделено 2,5 миллиона гривен.