Организовать подвоз медиков на работу в Николаеве должны профсоюзы и руководство больниц.

Такое решение приняли в Николаевской облгосадминистрации, написал замглавы ОГА Игорь Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он ответил на претензии медработников и жителей Николаева по поводу того, что после ограничения перевозок общественным транспортом в городе подвоз медиков не был организован.

«Медицинские работники — это те люди, на которые легло наибольшее бремя борьбы с коронавирусом, и мы должны всячески им помогать. Однако сейчас имеем политические упреки о бездеятельности власти», — написал Игорь Кузьмин.

Он заявил, что для своевременного подвоза работников критической инфраструктуры, в том числе и медиков, до места работы в Николаеве дополнительно выпустили на маршруты 5 троллейбусов. А пациентам, которым необходим гемодиализ в амбулаторных условиях, выдали специальные пропуска. Также медицинский персонал и пациентов специальным транспортом подвозят к центру нефрологии и гемодиализа.

Игорь Кузьмин сообщил, что в понедельник состоялось совещание с участием руководства управления здравоохранения ОГА и главных врачей областных медицинских учреждений. По итогам совещания руководству больниц поручили вместе с профсоюзами обеспечить подвоз работников к местам работы.

Таким образом ответственность за подвоз медиков переложили на больницы.

«В случае возникновения трудностей медики могут обратиться к руководству больниц, в управление здравоохранения, или лично ко мне, написав на электронный адрес i.kuzmin@mk.gov.ua. Друзья, понимаю, что сейчас все переживают определенные трудности, но мы должны придерживаться карантинных требований. Ситуация контролируется, однако могут возникать определенные недоразумения, постараемся оперативно решать», — написал он.

Отметим, что под его публикацией активно начали оставлять комментарии руководители больниц и официальные Facebook-страницы учреждений, в которых сыплются благодарности в адрес облгосадминистрации и говорится, что никаких проблем с подвозом медиков в Николаеве нет.

«КНП «Областная офтальмологическая больница» НОС — работники не сталкиваются с проблемой проезда благодаря бесплатному промокоду Uber, коммуникации с коллегами, которые имеют собственный транспорт и, что очень приятно — добровольной помощи населения — водителей, которые предлагают свои услуги бесплатно медицинским работникам, за что низкий поклон. В эти непростые времена видим, как трудности сплачивают, и растет уровень уважения к труду медика на всех уровнях общества. Благодарим!», — пишут представители областной офтальмологической больницы.

Примечательно, что в Николаеве вообще нет сети услуг такси Uber, о которой пишут представители учреждения.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что в областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,5 миллионов гривен на организацию подвоза медиков в условиях ограничений работы общественного транспорта.

Сообщалось, что в Николаеве в мессенжере Viber создана группа «Подвези медика», в которой жителями Николаева организован подвоз медработников. В ответ на очередную просьбу в этом чате от медика подвести его из больницы откликнулась глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, попросив «писать ей в личку».

Перед этим сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.