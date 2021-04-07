Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что в областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,5 миллионов гривен на организацию подвоза медиков в условиях ограничений работы общественного транспорта.

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее НикВести сообщали о том, что сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.

— Я к вам с «благой новостью»! Точнее, новость для медицинских работников областных учреждений здравоохранения! На подвоз медработников наших областных учреждений в областном бюджете предусмотрено 2,5 миллиона гривен! 2,5 миллиона гривен! А наши медики не могут уже 4 дня доехать вовремя в больницы! Как это можно назвать? Чем занимается наша областная власть?, - возмутилась Виктория Москаленко.

Депутат направила обращение к главе Николаевской ОГА Виталию Киму и главе облсовета Анне Замазеевой с требованием немедленно обеспечить подвоз врачей.

Как известно, с 3 апреля в Николаеве ввели ограничения на работу общественного транспорта, из-за чего возникла проблема для жителей города и области с перемещением по областному центру, особенно чтобы вовремя попасть на работу.

— На протяжении нескольких дней ко мне обращаются врачи областных учреждений здравоохранения с просьбой помочь решить вопрос подвоза медицинских работников с целью бесперебойного функционирования областных учреждений здравоохранения, которые находятся в Николаеве, - написала Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко потребовала от руководства области срочно решить вопрос подвоза проживающих в Николаеве и за его пределами медиков на работу и обратно, выполнить решение сессии Николаевского облсовета от 23 декабря 2020 года, которым на эти нужды выделено 2,5 миллиона гривен, и заключить соответствующие договоры на перевозки с предпринимателями и предприятиями, которые осуществляют соответствующий вид деятельности.

Как известно, в Николаеве в мессенжере Viber создана группа «Подвези медика», в которой жителями Николаева организован подвоз медработников. В ответ на очередную просьбу в этом чате от медика подвести его из больницы откликнулась глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, попросив «писать ей в личку».

Ранее сообщалось, что ковидные больницы Николаевской области загружены на 78%. За последние сутки коронавирусом в Николаевской области заболели 412 человек, выздоровели - 225.