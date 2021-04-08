Любовь Савчук, главбух облздрава

Главный бухгалтер управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Любовь Савчук рассказала, что облздрав не может контролировать, заключили ли больницы договоры на перевозку медработников, на что им из бюджета области было выделено 2,5 миллиона гривен.

Об этом Любовь Савчук заявила в комментариях к публикации депутата облсовета Виктории Москаленко, которая возмутилась, что областная власть не обеспечила медиков подвозом на работу и домой.

— Да, деньги были выделены. 5 учреждений, которые задействованы в лечении COVID получили по 500 тысяч гривен, а именно инфекционка, областная детская, центр экстренной медпомощи, фтизиопульмонологический центр и госпиталь, как резервное учреждение. Все, что нужно сделать больницам- это заключить договор, причем прямой, без тендера, это разрешено постановлением КМУ 225, и дать заявку на финансирование. Поэтому не очень понятно, из-за чего такая шумиха! Более того, транспорт ведь работает, хоть и по графику, - написала Любовь Савчук.

Отвечая на вопрос журналиста Олега Деренюги о том, кто должен контролировать быстрое заключение договоров на перевозку медиков, Любовь Савчук сообщила, что в понедельник, 5 апреля, по этому вопросу проводилось совещание.

— Вот не поверите, в понедельник собирали всех главных врачей именно по этому поводу. Давайте не путать зону ответственности руководителя учреждения и управления. И, кстати, профсоюзные организации создаются именно для защиты интересов коллектива, не правда ли?, - написала Любовь Савчук.

— Профсоюзные организации содержаться за счет отчислений рядовых медсестёр и санитарок. Почему они должны организовывать транспорт, если область выделила на это деньги? И почему чиновники облздрава начали заниматься этим вопросом только в понедельник?, - написал ей в ответ Олег Деренюга.

На это Любовь Савчук заявила, что профсоюз должен был включиться в работу потому, что решением облсовета деньги выделялись только тем учреждениям, которые задействованы в лечении COVID.

— В больницах еще и врачи есть, и много персонала, без которого невозможно работать, а не только медсестры и санитарки. А профсоюз должен был включиться в работу именно потому, что решением облсовета деньги выделялись только тем учреждениям, которые задействованы в лечении COVID. И прежде чем бросаться голословными обвинениями - изучите вопрос. Деньги у больниц с января месяца, так что управление свою часть отработало в полном объеме, а не в понедельник начали заниматься! Откройте решение сессии и почитайте, что там написано, а потом возмущайтесь. Договора могут заключаться только с случае остановки работы транспорта и не раньше. А вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность предприятия, коим является и заключение договоров, запрещено законодательно. Учите матчасть!Больше нет ни времени, ни желания объяснять Вам прописные истины., - написала Любовь Савчук.

Ранее сообщалось, что сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин рассказал, как в Николаеве организовали подвоз медицинских работников и пациентов к больницам. Под его публикацией активно начали оставлять комментарии руководители больниц и официальные Facebook-страницы учреждений, в которых сыплются благодарности в адрес облгосадминистрации и говорится, что никаких проблем с подвозом медиков в Николаеве нет.

На это глава облсовета Анна Замазеева заявила, что главные врачи областных больниц лукавят, оставляя хвалебные комментарии под постом вице-губернатора Игоря Кузьмина по поводу отсутствия проблем с подвозом медиков.