Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева заявила, что главные врачи областных больниц лукавят, оставляя хвалебные комментарии под постом вице-губернатора Игоря Кузьмина по поводу отсутствия проблем с подвозом медиков.

Об этом она сказала во время совещания с руководителями областных учреждений здравоохранения в четверг, 8 апреля, пишут Преступности.НЕТ.

Как сообщалось, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин рассказал, как в Николаеве организовали подвоз медицинских работников и пациентов к больницам. Под его публикацией активно начали оставлять комментарии руководители больниц и официальные Facebook-страницы учреждений, в которых сыплются благодарности в адрес облгосадминистрации и говорится, что никаких проблем с подвозом медиков в Николаеве нет.

— Я считаю, что вы недостаточно честны касательно ваших лайков и комментариев, которые опубликованы, поскольку почти с каждого вашего медучреждения я получила письма, что подвоз медиков не организован надлежащем образом, не урегулирован. (...) Я прошу вас быть честными до конца и считаю, что мы не должны ждать, пока красная зона закончится для того, чтобы решить этот вопрос, — сказала Анна Замазеева.

Также глава облсовета пообещала запустить автобус для подвоза медиков в николаевские областные больницы, о чем написала в комментариях к публикации депутата Виктории Москаленко.

— Друзья, сегодня по этим вопросам собрала всех глав врачей. Деньги выделены только на 5 больниц, часть действительно не заключила договора. Сейчас все это выровняем, проконтролируем. Но проблему не решает. Я Договорилась с автоперевозчиками — запустим автобус для медперсонала. Сегодня собираем данные для составления маршрута! — отметила Анна Замазеева.

На совещании она спросила у начальника управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Павла Георгиева, как в прошлом году распределялись средства по больницам на подвоз медиков. Он ответил заявил, что пяти больницам выделили по 500 тысяч гривен.

— Средства решением сессии Николаевского областного совета были направлены в николаевскую областную детскую больницу, в центр инфекционных заболеваний, в центр экстренной медицинской помощи, в областной фтизиопульмонологический центр... Мы распределяли по 500 тысяч гривен, это ковидные госпитали, — сказал Павел Георгиев.

В то же время, директор КНП «Николаевский областной центр инфекционных заболеваний» Светлана Федорова заявила, что у нее на данный момент нет денег на подвоз медработников, а Георгиев заявил, что у нее есть 500 тысяч гривен. В то же время, врач заявила, что из-за заключенного между «инфекционкой» и фирмой-перевозчиком «Орион-авто» договора по факту подвоза медиков было открыто уголовное производство.

— За прошлый год с «Орион-авто» мы заключали, до сих пор на мне уголовное дело, хотя мы с очень хорошим перевозчиком за очень хорошую цену. Меня сейчас тягают, это одно из уголовных дел. Больше я на это не пойду, как главный врач. Меня еще за то не посадили, — сказала Светлана Федорова.

Павел Георгиев, в ответ на это, заявил, что из-за постановления Кабинета министров главврачи могут заключать договора с перевозчиками по упрощенной процедуре.

В то же время, директор КНП «Николаевский областной центр медицинской помощи и медицины катастроф» Андрей Самойлов заявил, что у него нет проблем с подвозом медиков.

— Ну, у меня немного другая точка зрения. Есть небольшая инсинуация, потому что, допустим, мы работаем с 8 до 8. С 6 до 9 есть транспорт. Ничем абсолютно не отличается перевозка обычных людей от других. Если ты чуть раньше вышел, ты постоял и спокойно добираешься. Поэтому, если два-три человека откуда-то не смогли доехать... Кроме того, у нас в каждом районе есть своя станция и подстанция и мы даже по городу людей берем, спрашиваем, где они живут, чтобы ближе было добираться. Конечно, какие-то единичные случаи есть, — сказал Андрей Самойлов.

Анна Замазеева не согласилась с ним и заявила, что случаи не единичные и десятки обращений к ней по этому вопросу говорят сами за себя. Андрей Самойлов же отметил, что к нему никто из его сотрудников не обращался.

Исполняющая обязанности главврача Николаевской областной клинической больницы Наталья Ткаченко, в то же время, отметила, что у нее тоже нет проблем с подвозом — некоторых работников подвозят на транспорте больницы, остальных — служба такси Uklon, с которыми договорилось медучреждение. Однако она отметила, что есть сложности.

Сообщалось, что в Николаеве в мессенжере Viber создана группа «Подвези медика», в которой жителями Николаева организован подвоз медработников. В ответ на очередную просьбу в этом чате от медика подвести его из больницы откликнулась глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, попросив «писать ей в личку».

Перед этим сотрудница «скорой помощи» из Николаева возмутилась, что из-за введенных в городе транспортных ограничений медики не имеют возможности добраться домой после рабочей смены.